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​«Челси» может попытаться переманить Кейна

15 Октября 2022 • 16:32 Комментировать

Гарри Кейна в последние недели и месяцы слухи активно связывают с «Баварией». Впрочем, у 29-летнего форварда «Тоттенхэма» есть и другие варианты. Журналист Бен Джейкобс в программе The Done Deal Show сообщил о том, что попытаться переманить Кейна может «Челси». Владелец «пенсионеров» Тодд Бёли готов побороться за одного из лидеров сборной Англии, если сам игрок решит уходить из «Тоттенхэма», а не подписывать новый контракт.

Действующее трудовое соглашение связывает Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до конца сезона 2023/2024.

В сезоне 2022/2023 Гарри Кейн забил 9 голов в 13 матчах. Форвард оценивается в 90 миллионов евро.

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Тоттенхэм Челси Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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