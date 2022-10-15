«Арсенал» и «ПСЖ» нацелились на топ-игрока с ценником 120 миллионов

Лидер римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может в скором будущем сменить клубную прописку, об этом сообщают журналисты Todofichajes. Интерес к 27-летнему сербскому полузащитнику проявляют два европейских топ-клуба. Речь идет о лондонском «Арсенале» и «ПСЖ».

Ранее президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что трансферная стоимость хавбека оценивается в 120 миллионов евро. Трудовой договор Милинковича-Савича с «орлами» рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Сергей сыграл 12 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.