Холанн назвал любимое блюдо и алкогольный напиток

Центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поведал о своих кулинарных предпочтениях.

«Я люблю кебаб и кебаб-пиццу. Люблю эти блюда, однако не могу их есть. Иногда, сидя дома, думаю о том, чтобы съесть что-то из этого. А потом подхожу к холодильнику и вижу там совсем другие продукты.

Любимый алкогольный напиток? Мне нравится вино, не стану скрывать», - приводит слова скандинавского бомбардира Talksport.

Холанн пополнил ряды «Манчестер Сити» минувшим летом. В текущем сезоне норвежец принял участие в 12 поединках, отметившись 20 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.