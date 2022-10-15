Раскрыта причина срыва трансфера Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный агент Тициано Паскуали, представляющий интересы австрийского нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича, высказался о причинах срыва перехода своего клиента в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» действительно был заинтересован в Марко. Мы получили от них предложение, вели переговоры, однако сам футболист принял решение отказаться от такого варианта. Марко захотел продолжить карьеру в «Болонье», - передает слова агента Triball Football.

В текущем сезоне 33-летний нападающий принял участие в девяти поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет шесть голов (два – с пенальти).