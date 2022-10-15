«Барселона» встретилась с агентом Роналду

Журналисты британского таблоида The Sun опубликовали неожиданную новость о будущем нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний бомбардир может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы КриРо, недавно провел встречу с представителями «сине-гранатовых» в одном из заведений Манчестера.

Криштиану хотел покинуть «красных дьяволов» в летнее трансферное окно, однако так и не смог договориться ни с одним из клубов.

Португалец долгое время выступал за принципиального соперника «Барселоны» - мадридский «Реал». Роналду защищал цвета «королевского» клуба с 2009 по 2018 год.