Холанн назвал игрока, которого взял бы на необитаемый остров

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн назвал игрока, которого взял бы с собой на необитаемый остров.

«Взять кого-то из футболистов на необитаемый остров? Я бы прихватил с собой Кевина де Брёйне. Он бы отдавал мне голевые передачи даже там. Еще можно взять родителей, которые готовили бы мне хорошую норвежскую еду», - передает слова скандинавского нападающего Sky Sports.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 22-летний форвард провел девять матчей, забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

В этот уик-энд «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Ливерпуля».