Холанн назвал футболиста, которому готов доверить свою жизнь

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пообщался с британскими СМИ, ответив на несколько интересных вопросов.

«Кому бы я доверил свою жизнь? Себе, потому что доверяю себе, как никому другому. Если же себе нельзя, то тогда выберу Марио Балотелли. Он круче всех, кого я когда-либо встречал. Марио – хороший парень. Поэтому выбираю его», - передает слова норвежского голеадора Sky Sports.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» минувшим летом и сразу же стал забивать голы пачками за новый клуб. В 12 поединках скандинавский форвард отметился 20 голами и тремя результативными передачами.