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«МЮ» по-прежнему нацелен на полузащитника «Барселоны»

15 Октября 2022 • 09:05 Комментировать

Полузащитник сборной Голландии и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг по-прежнему является трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты ESPN.

Стороны вели переговоры о переходе в летнее трансферное окно, однако тогда хавбек предпочел остаться на «Камп Ноу». Теперь же из-за нестабильной игровой практики Френки все чаще задумывается о смене клубной прописки. «Красные дьяволы» готовы предпринять еще одну попытку заполучить де Йонга следующим летом.

Френки выступает за «сине-гранатовых» с 2019 года. Его контракт рассчитан еще на несколько лет, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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