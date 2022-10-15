«МЮ» по-прежнему нацелен на полузащитника «Барселоны»

Полузащитник сборной Голландии и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг по-прежнему является трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты ESPN.

Стороны вели переговоры о переходе в летнее трансферное окно, однако тогда хавбек предпочел остаться на «Камп Ноу». Теперь же из-за нестабильной игровой практики Френки все чаще задумывается о смене клубной прописки. «Красные дьяволы» готовы предпринять еще одну попытку заполучить де Йонга следующим летом.

Френки выступает за «сине-гранатовых» с 2019 года. Его контракт рассчитан еще на несколько лет, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.