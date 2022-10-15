Роналду посетит церемонию вручения «Золотого мяча» впервые за пять лет

Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду собирается посетить церемонию вручения «Золотого мяча», которая пройдет в Париже 17 октября. Об этом сообщается на страницах издания Le Parisien.

Примечательно, что в последний раз 37-летний нападающий присутствовал на данном мероприятии пять лет назад, когда выиграл награду. После этого Криштиану не приезжал на церемонию.

Стоит отметить, что в этом году явным фаворитом на «Золотой мяч» является экс-одноклубник Роналду по мадридскому «Реалу» - француз Карим Бензема. В минувшем сезоне форвард выиграл Ла Лигу и стал триумфатором Лиги чемпионов.