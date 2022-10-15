В «Манчестер Сити» высказались о новом контракте Фодена

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался о подписании нового трудового соглашения с полузащитником команды Филом Фоденом. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

«В клубе все гордятся тем, чего уже добился Фил. А ведь у него еще все впереди. Этот парень очень сильно любит футбол и постоянно хочет прогрессировать. Новый контракт дает ему уверенность в будущем. Теперь он может полностью сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим в мире. Хочу пожелать ему успехов», - передает слова функционера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник забил шесть голов и отдал три ассиста в девяти матчах Премьер-лиги.