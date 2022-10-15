Де Дзерби: «Хочу вернуться в «Шахтёр»

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, ныне работающий в «Брайтоне», высказался о своем предыдущем клубе – украинском «Шахтёре».

«Расставание с «Шахтёром» сильно ранило меня. Эта рана до сих пор не зажила полностью. Мне было непросто уходить из клуба. После того, как завершится этап моей карьеры в «Брайтоне», я хочу вернуться в «Шахтёр». У нас было грустное и несправедливое завершение истории», - передает слова итальянца Sky Sports.

Де Дзерби занял пост главного тренера «чаек» в середине прошлого месяца. Под его руководством «Брайтон» один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.