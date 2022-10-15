Клопп: «В «Манчестер Сити» Нуньес забил бы на пару голов больше»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии поединка Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити» высказался относительно игры новичка команды Дарвина Нуньеса в этом сезоне.

«Если бы Дарвин играл за «Сити», то забил бы на пару голов больше. У них он с тем же успехом, что и Холанн, мог бы стать хорошим завершителем атак. Нам же необходимо улучшить свою игру, чтобы создавать Нуньесу больше моментов. Сейчас он двигается шаг за шагом. Все происходит постепенно», - передает слова немецкого тренера The Guardian.

В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний уругвайский нападающий забил два гола в пяти поединках.