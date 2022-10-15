Тен Хаг высказался о безголевой серии Рэшфорда

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о плохой реализации нападающего команды Маркуса Рэшфорда в последних матчах.

«Уже два поединка подряд Маркусу сильно не везет. В последнем матче Премьер-лиги он заслужил гол, но его отменил судья. Затем Рэшфорд не смог отличиться в игре Лиги Европы с «Омонией», хотя имел моменты для этого. Надеюсь, в следующем матче у него все получится», - передает слова голландского тренера Talksport.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Маркус принял участие в восьми поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.