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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг высказался о безголевой серии Рэшфорда

15 Октября 2022 • 07:19 Комментировать

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о плохой реализации нападающего команды Маркуса Рэшфорда в последних матчах.

«Уже два поединка подряд Маркусу сильно не везет. В последнем матче Премьер-лиги он заслужил гол, но его отменил судья. Затем Рэшфорд не смог отличиться в игре Лиги Европы с «Омонией», хотя имел моменты для этого. Надеюсь, в следующем матче у него все получится», - передает слова голландского тренера Talksport.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Маркус принял участие в восьми поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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