«МЮ» хочет продлить контракт с трансферной целью «Барселоны»

В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с португальским латералем Диогу Далотом. Об этом стало известно журналистам ESPN.

В ближайшее время манкунианцы проведут переговоры с агентом 23-летнего игрока о продлении действующего контракта на один год. Нынешний трудовой договор между сторонами рассчитан до лета следующего года. «МЮ» таким образом хочет обезопасить себя от бесплатной потери игрока, на которого претендует каталонская «Барселона».

Далот защищает цвета «красных дьяволов» с 2018 года. В текущем сезоне он отметился двумя голевыми передачами в 12 поединках.