​Роналдо рассказал, какой клуб АПЛ мог купить

Известный в прошлом нападающий Роналдо в настоящий момент владеет сразу двумя клубами – испанским «Вальядолидом» и бразильским «Крузейро». В своё время бразилец мог приобрести клуб, который сейчас выступает в Английской премьер-лиге. Об этом рассказал сам Роналдо.

«До покупки «Вальядолида» я смотрел по всей Европе. На протяжении трёх лет я жил в Лондоне и искал там возможности.

Я был очень близок к тому, чтобы купить «Брентфорд». Это было пять или шесть лет назад. Сделка была близка. Но сейчас у меня есть два клуба, и они не дают мне покоя по выходным!» - слова Роналдо приводит Goal.com со ссылкой на Good Morning Britain.