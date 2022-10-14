​«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в «Лестере»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты по усилению своего состава на зимнее трансферное окно. Как сообщает Fichajes, «красные дьяволы» включились в гонку за Джеймсом Мэддисоном из «Лестера». Интерес к полузащитнику также проявляют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Джеймса Мэддисона в 50 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за «Лестер» девять матчей, в которых забил пять голов и отдал два результативных паса.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.