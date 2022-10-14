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​Кьеллини вспомнил о мучительных тренировках Конте

14 Октября 2022 • 14:39 Комментировать

Антонио Конте известен своим строгим режимом тренировок. Летом СМИ активно обсуждали фотографии, на которых игроки «Тоттенхэма» после долгого бега рухнули на поле от изнеможения. Защитник Джорджо Кьеллини, который в своё время работал с Антонио Конте в «Ювентусе», дал комментарий на этот счёт.

«Когда я увидел фото измученных игроков «Тоттенхэма» в Южной Корее, я написал Фабио Паратичи (директору лондонского клуба, ранее работавшему в «Ювентусе» - прим.). Я сразу вспомнил о том, как в Филадельфии после тренировки Конте мы испытывали то же самое», - сказал Кьеллини итальянскому Sky Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Антонио Конте Джорджо Кьеллини
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