​Кьеллини вспомнил о мучительных тренировках Конте

Антонио Конте известен своим строгим режимом тренировок. Летом СМИ активно обсуждали фотографии, на которых игроки «Тоттенхэма» после долгого бега рухнули на поле от изнеможения. Защитник Джорджо Кьеллини, который в своё время работал с Антонио Конте в «Ювентусе», дал комментарий на этот счёт.

«Когда я увидел фото измученных игроков «Тоттенхэма» в Южной Корее, я написал Фабио Паратичи (директору лондонского клуба, ранее работавшему в «Ювентусе» - прим.). Я сразу вспомнил о том, как в Филадельфии после тренировки Конте мы испытывали то же самое», - сказал Кьеллини итальянскому Sky Sport.