Нуну Эшпириту Санту близок к возвращению в «Вулверхэмптон»

Бывший наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту близок к возвращению на «Молинью».

По информации журналиста Тима Нэша, Валдир Кардосу, правая рука известного агента Жорже Мендеша, находится в Саудовской Аравии, где обсуждает выплату неустойки текущему клубу Нуну – «Аль-Иттихаду». Напомним, что Эшпириту Санту переехал на Ближний Восток в июле этого года.

«Вулверхэмптон» находится на 18-й строчке в таблице Английской премьер-лиги после девяти туров. На счету «волков» лишь шесть баллов. Нуну руководил командой с 2017 по 2021 год, вернув «волков» в элиту английского футбола.

