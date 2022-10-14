Беллингем, Фати, Гави и Мусиала – в финальном списке претендентов на Golden Boy

Опубликован финальный список на награду лучшего молодого игрока по итогам 2022 года, которую вручает издание Tuttosport.
Борьбу за приз продолжат Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Антониу Силва («Бенфика»), Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид), Ансу Фати («Барселона»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Гави («Барселона»), Уилфрид Гнонто («Лидс»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Райан Гравенберх («Бавария»), Фабио Миретти («Ювентус»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нико Гонсалес («Валенсия»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Матис Тель («Бавария»), Никола Залевски («Рома»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Дестини Угоди («Удинезе»).
Напомним, что прошлогодним обладателем приза стал Педри. В разные годы награда доставалась таким звёздам футбола, как Лионель Месси, Серхио Агуэро, Уэйн Руни, Поль Погба, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.
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