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Голландский форвард обогнал Холанна по голевым действиям

14 Октября 2022 • 08:15 Комментировать

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы голландский ПСВ разгромно победил швейцарский «Цюрих» со счетом 5:0. В прошедшей встрече нападающий команды из Эйндховена Коди Гакпо оформил результативную передачу.

Благодаря этому он довел количество своих голевых действий в сезоне-2022/2023 до 24-х. В его активе 13 забитых мячей и 11 ассистов, рапортует Squawka.

Гакпо обошел по результативным действиям нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. В активе норвежского бомбардира 20 голов и три результативных паса.

Стоит отметить, что Коди является трансферной целью европейских грандов. Интерес к нему проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Эрлинг Холанн Коди Гакпо
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