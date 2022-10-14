Голландский форвард обогнал Холанна по голевым действиям

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы голландский ПСВ разгромно победил швейцарский «Цюрих» со счетом 5:0. В прошедшей встрече нападающий команды из Эйндховена Коди Гакпо оформил результативную передачу.

Благодаря этому он довел количество своих голевых действий в сезоне-2022/2023 до 24-х. В его активе 13 забитых мячей и 11 ассистов, рапортует Squawka.

Гакпо обошел по результативным действиям нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. В активе норвежского бомбардира 20 голов и три результативных паса.

Стоит отметить, что Коди является трансферной целью европейских грандов. Интерес к нему проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».