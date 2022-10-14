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Скоулз отреагировал на рекорд Роналду

14 Октября 2022 • 07:19 Комментировать

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о достижении португальского нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду, забившего 700 голов за карьеру.

«Никогда не думал, что Криштиану сможет забить столько мячей. Помню наш спарринг против «Спортинга» в 2003 году, я уже тогда понял, что этот парень особенный. Он был как Холанн сейчас. Роналду добился невероятных результатов. Криштиану – сверхъестественный бомбардир», - передает слова Скоулза издание Record.

Криштиану не лучшим образом проводит нынешний сезон. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Роналду отметился всего одним забитым мячом в семи поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Скоулз
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