Скоулз отреагировал на рекорд Роналду

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о достижении португальского нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду, забившего 700 голов за карьеру.

«Никогда не думал, что Криштиану сможет забить столько мячей. Помню наш спарринг против «Спортинга» в 2003 году, я уже тогда понял, что этот парень особенный. Он был как Холанн сейчас. Роналду добился невероятных результатов. Криштиану – сверхъестественный бомбардир», - передает слова Скоулза издание Record.

Криштиану не лучшим образом проводит нынешний сезон. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Роналду отметился всего одним забитым мячом в семи поединках.