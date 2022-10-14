Во время чемпионата мира «Милан» сыграет товарищеский матч с «Ливерпулем»

Мы уже сообщали о том, что лидер итальянского чемпионата «Наполи» паузу во время проведения чемпионата мира в Катаре заполнит турне в Анталии, а вот чемпион страны «Милан» будет поддерживать форму в Дубаи. И там он сыграет товарищеский матч со своим давним противником - «Ливерпулем».

Напомним, что команды дважды встречались между собой в финале Лиги чемпионов - супердраматический финал 2005 года и «месть» «Милана» двумя годами позже. О предстоящем матче сообщает издание Echo.

Напомним, что катарский чемпионат мира начнется 20 ноября, сборная Италии, как и сборная России, пропустит турнир.