​В «Ньюкасле» отреагировали на информацию об интересе «Реала» к Гимараэсу

Полузащитника Бруно Гимараэса, защищающего цвета «Ньюкасла», слухи активно связывают с «Реалом». Комментарий на этот дал счёт дал Дэн Эшуорт, который занимает должность спортивного директора английского клуба.

«Конечно, мы не хотим продавать Бруно. Это топ-футболист, и он действительно является важной частью нашего проекта», - сказал Эшуорт The Telegraph.

24-летний Бруно Гимараэс в сезоне 2022/2023 провёл семь матчей. В них бразилец забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.