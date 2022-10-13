​«Вулверхэмптон» может вернуть Эшпириту

В начале октября «Вулверхэмптон» отправил в отставку Бруну Лаже из-за плохих результатов команды. С тех пор клуб ищет нового главного тренера. «Волков» связывали с Хуленом Лопетеги, недавно покинувшим «Севилью», но, судя по всему, переговоры с испанцем не увенчались успехом.

Журналист Лиам Кин сообщает в социальных сетях о том, что «Вулверхэмптон» может попытаться вернуть Нуну Эшпириту Нанту. В настоящий момент португалец работает с клубом «Аль-Иттихад».

Нуну Эшпириту успешно работал с «Вулверхэмптоном» в 2017-2021 годах. Затем португалец пошёл на повышение в «Тоттенхэм», но проработал там считанные месяцы.