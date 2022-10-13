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​«Интер» нашёл замену Шкриньяру слухи

13 Октября 2022 • 17:58 Комментировать

Будущее защитника Милана Шкриньяра остаётся туманным. Действующий контракт связывает словацкого защитника с миланским «Интером» до конца нынешнего сезона. «Нерадзурри» хотят подписать с игроком новое соглашение, но у 27-ленего защитника есть и другие варианты. Так, например, интерес к Шкриньяру проявляет «ПСЖ».

«Интер» уже готовится к возможному уходу Милана Шкриньяра. Как сообщает CalcioMercatoWeb, миланский клуб планирует подписать на замену словаку Йерри Мину. 28-летний колумбиец следующим летом тоже может обрести статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Эвертоном».

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Интер Милан Эвертон Йерри Мина Милан Шкриньяр трансферы футбола - лето 2023
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