Будущее защитника Милана Шкриньяра остаётся туманным. Действующий контракт связывает словацкого защитника с миланским «Интером» до конца нынешнего сезона. «Нерадзурри» хотят подписать с игроком новое соглашение, но у 27-ленего защитника есть и другие варианты. Так, например, интерес к Шкриньяру проявляет «ПСЖ».

«Интер» уже готовится к возможному уходу Милана Шкриньяра. Как сообщает CalcioMercatoWeb, миланский клуб планирует подписать на замену словаку Йерри Мину. 28-летний колумбиец следующим летом тоже может обрести статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Эвертоном».