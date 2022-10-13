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​Тен Хаг восхищён достижением Роналду

13 Октября 2022 • 16:36 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу достижения Криштиану Роналду. На прошлых выходных португальский форвард забил свой 700-й гол на клубном уровне.

«Это феноменально. Футбол – командная игра, и, я думаю, Роналду знает, что ничего нельзя добиться без команды, но я должен сказать, что индивидуальности тоже важны. 700 голов на клубном уровне – невероятно. Мало кто проводит даже 700 игр, а тут речь идёт о голах. Так что я очень рад за Роналду и хочу его поздравить», - сказал тен Хаг пресс-службе манкунианского клуба.

Действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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