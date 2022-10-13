Линделоф — о тен Хаге: «Меня полностью устраивает то, как он хочет играть в футбол»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Омонии» высказался о работе под руководством главного тренера команды Эрика тен Хага.

Напомним, тен Хаг работает в «Манчестер Юнайтед» свой первый сезон. Ранее голландский специалист возглавлял амстердамский «Аякс».

«То, как босс хочет играть в футбол, меня полностью устраивает. Надеюсь, я смогу многого добиться под его руководством. Всегда важно хотеть учиться, принимать новое и совершенствоваться», — сказал Линделоф на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Омония» состоится сегодня, 13 октября. Начало — в 22:00 по московскому времени.