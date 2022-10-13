Линделоф — о Мартинесе: «Лисандро — фантастический игрок»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Омонии» поделился мнением о своём партнёре по линии обороны манкунианцев Лисандро Мартинесе.

Напомним, Мартинес перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» минувшим летом за 57,37 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний аргентинец провёл в составе манкунианцев 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

«Лисандро — фантастический игрок, он классно умеет работать с мячом. Мы сыграли с ним два матча, и игра с «Эвертоном» получилась особенно хорошей», — сказал Линделоф на пресс-конференции.

Также шведский защитник отметил, что ему не доставляет никаких неудобств тот факт, что его партнёр по центру обороны левша.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Омония» состоится сегодня, 13 октября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.