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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Байи - о Моуринью: «Его называют Особенным, и он действительно особенный»

12 Октября 2022 • 23:59 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи, на правах аренды выступающий за «Марсель», рассказал о своём отношении к наставнику «Ромы» Жозе Моуринью.

Футболист сказал о том, что первый раз, когда он каким-либо образом разговаривал с Моуринью, случился в тот момент, когда он был в городе Абиджан, Кот-д'Ивуар. Тренер сделал телефонный звонок игроку, а тот не понимал что происходит. Ответив на вызов, из трубки раздался голос португальца: «Привет, это Жозе Моуринью». После непродолжительного разговора игрок национальной сборной Кот-д’Ивуара узнал об осведомлённости специалиста касательно заинтересованности в игроке английских клубов. Личный звонок помог убедить Байи. Моуринью следил за ним, когда тот выступал за «Эспаньол» и «Вильярреал».

Первые два сезоне в манчестерском клубе особенно запомнились защитнику.

«Потом начали копиться травмы, стало меньше игрового времени. Моуринью требователен, у него сильный характер. Его называют Особенным, и он действительно особенный. Он дал мне очень много для моего развития», - цитирует футболиста L’Équipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Марсель Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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