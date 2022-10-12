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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кин назвал Марадону, Зидана и Роналду лучшими футболистами в истории

12 Октября 2022 • 23:07 Комментировать

Семикратный чемпион Английской премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал трёх лучших, по его мнению, футболистов в истории.

В короткий список вошли: Диего Армандо Марадона (Аргентина, «Барселона», «Наполи», «Севилья»), Зинедин Зидан (Франция, «Бордо», «Ювентус», маридский «Реал») и Криштиану Роналду (Португалия, мадридский «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед»).

Рой Кин и Криштиану Роналду одновременно находились в составе «красных дьяволов» с 2003 по 2005 год. После этого ирландский игрок перешёл в «Селтик», где завершил карьеру. Португалец же продолжает выступать за манчестерскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан Рой Кин
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