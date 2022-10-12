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Роналду приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

12 Октября 2022 • 22:35 Комментировать (1)

Криштиану Роналду приедет на церемонию вручения «Золотого мяча» в Париж, несмотря на отсутствие шансов на выигрыш награды.

По информации Le Parisien, великий португалец планирует поддержать на церемонии своего друга Карима Бензема. Напомним, что форвард мадридского «Реала» является фаворитом на получение награды лучшего футболиста года. Сообщается, что вручение может пропустить звезда «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, если он не попадёт в тройку номинантов. Тем не менее издание отмечает, что решение нападающего «ПСЖ» не связано с Бензема.

Вручение «Золотого мяча» пройдёт в понедельник, 17 октября, в Париже.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Карим Бензема Золотой Мяч
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Октября 2022 в 22:39
И увидит на сцене своего "друга" Месси... А-ха-ха-ха...
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