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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду принял обвинения ФА – тен Хага не так поняли

12 Октября 2022 • 19:17 Комментировать

Футбольная ассоциация Англии недавно выдвинула Криштиану Роналду обвинения в ненадлежащем поведении. После апрельского матча Премьер-лиги форвард «Манчестер Юнайтед» выбил телефон из рук подростка, страдающего аутизмом.

В среду на пресс-конференции Эрик тен Хаг, казалось, дал понять, что Криштиану Роналду не принял обвинения и будет их оспаривать. Оказывается, тен Хаг имел в виду, что Роналду не примет дисквалификацию, если она будет, считая такое наказание несоразмерным проступку. А сами обвинения Криштиану принял. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Саймон Стоун.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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