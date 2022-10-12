Роналду принял обвинения ФА – тен Хага не так поняли

Футбольная ассоциация Англии недавно выдвинула Криштиану Роналду обвинения в ненадлежащем поведении. После апрельского матча Премьер-лиги форвард «Манчестер Юнайтед» выбил телефон из рук подростка, страдающего аутизмом.

В среду на пресс-конференции Эрик тен Хаг, казалось, дал понять, что Криштиану Роналду не принял обвинения и будет их оспаривать. Оказывается, тен Хаг имел в виду, что Роналду не примет дисквалификацию, если она будет, считая такое наказание несоразмерным проступку. А сами обвинения Криштиану принял. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Саймон Стоун.