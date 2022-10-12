Дортмундская «Боруссия» заинтересована в Диксоне из «Кристал Пэлас»

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании английского таланта, нападающего «Кристал Пэлас» Джуниора Диксона. Об этом сообщает BILD.

Теоретически, данный трансфер невозможно будет осуществить в январе, однако предполагается, что «чёрно-жёлтые» попытаются подписать контракт с футболистом следующим летом.

В настоящее время Диксон выступает за молодёжную команду «Кристал Пэлас» и уже сумел забить семь голов в пяти играх этого сезона.

На текущий момент «Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии и отстаёт от лидера лиги, берлинского «Униона», на четыре очка.