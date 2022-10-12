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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тонали может перейти в топ-клуб АПЛ

12 Октября 2022 • 17:33 Комментировать

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали следующим летом может оказаться в Англии. Как сообщает Calciomercatoweb, подписать футболиста рассчитывает «Челси».

По данным источника, в «Челси» считают Сандро Тонали подходящим кандидатом на усиление. В лондонском клубе готовятся к возможным уходам Жоржиньо и Н’Голо Канте – контракты этих игроков истекают в конце сезона.

Что касается Сандро Тонали, то трудовой договор связывает его с «Миланом» до конца июня 2027 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего полузащитника в 50 миллионов евро.

В октябре Сандро Тонали отыграл по 90 минут в двух матчах с «Челси» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
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