​Тонали может перейти в топ-клуб АПЛ

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали следующим летом может оказаться в Англии. Как сообщает Calciomercatoweb, подписать футболиста рассчитывает «Челси».

По данным источника, в «Челси» считают Сандро Тонали подходящим кандидатом на усиление. В лондонском клубе готовятся к возможным уходам Жоржиньо и Н’Голо Канте – контракты этих игроков истекают в конце сезона.

Что касается Сандро Тонали, то трудовой договор связывает его с «Миланом» до конца июня 2027 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего полузащитника в 50 миллионов евро.

В октябре Сандро Тонали отыграл по 90 минут в двух матчах с «Челси» в Лиге чемпионов.