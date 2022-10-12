Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг объяснил, почему Роналду редко попадает в основной состав

12 Октября 2022 • 16:50 Комментировать

Криштиану Роналду в сезоне 2022/2023 только четыре раза проходил в основной состав «Манчестер Юнайтед», причём трижды это было в Лиге Европы. Эрик тен Хаг, главный тренер команды, связывает это с тем фактом, что Роналду пропустил львиную долю предсезонной подготовки.

«Я доволен, что Роналду набирает форму. Уверен, что он будет вносить большой вклад в игру команды. Пример Криштиану является доказательством того, что любой игрок будет иметь трудности в случае пропуска предсезонки», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

В четверг, 13 октября, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Лиги Европы против «Омонии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
16:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил, почему Роналду редко попадает в основной состав
16:43 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро оценил перспективы Холанна
16:20 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» положила глаз на хавбека «Ливерпуля»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы нуждаемся в Марсьяле»
15:35 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Верю, что «Ливерпуль» снова станет конкурентоспособным»
15:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Хочу получить от Роналду максимум»
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нацелился на аргентинского полузащитника
15:02 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ньюкасла» Бёрн: «Мы не боимся «Манчестер Юнайтед»
14:58 · Англия. Чемпионшип
​Каррик не возглавит клуб Чемпионшипа, переговоры сорвались
14:53 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не согласился с обвинениями ФА
14:52 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Кулушевски хочет стать топ-игроком»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Линделоф: «Рад провести 200 матчей за «МЮ»
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проявляет интерес к спортивному директору «Норвича»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Жота встал на защиту Дарвина Нуньеса
13:00 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Мне нравится атмосфера «Сан-Сиро», я выступал там два с половиной года»
Все новости
Рекомендуем