Тен Хаг объяснил, почему Роналду редко попадает в основной состав

Криштиану Роналду в сезоне 2022/2023 только четыре раза проходил в основной состав «Манчестер Юнайтед», причём трижды это было в Лиге Европы. Эрик тен Хаг, главный тренер команды, связывает это с тем фактом, что Роналду пропустил львиную долю предсезонной подготовки.

«Я доволен, что Роналду набирает форму. Уверен, что он будет вносить большой вклад в игру команды. Пример Криштиану является доказательством того, что любой игрок будет иметь трудности в случае пропуска предсезонки», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

В четверг, 13 октября, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Лиги Европы против «Омонии».