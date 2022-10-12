​«Барселона» положила глаз на хавбека «Ливерпуля»

Учитывая проблемы с финансами, «Барселона» в последнее время активно обращает внимание на игроков, которых можно подписать бесплатно. На радар каталонского клуба попал полузащитник Наби Кейта, который следующим летом может обрести статус свободного агента из-за истечения срока контракта с «Ливерпулем». Об этом на своих страницах рассказывает испанский Sport.

Наби Кейта не играет уже два месяца из-за травмы. 27-летний гвинеец оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 25 миллионов евро.

Всего за «Ливерпуль» Наби Кейта провёл 117 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 голевых передач.