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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» нацелился на аргентинского полузащитника

12 Октября 2022 • 15:19 Комментировать

Кадровые проблемы вынуждают «Ливерпуль» уже сейчас активно строить планы на трансферную зиму. Как сообщает La Razon, в сферу интересов мерсисайдского клуба попал полузащитник Гидо Родригес из «Бетиса». Отмечается, что испанский клуб будет готов продать 28-летнего аргентинца за 25 миллионов евро.

За «Бетис» Гидо Родригес играет с января 2020 года. За это время полузащитник провёл за испанскую команду 110 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных паса на партнёров.

В среду «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Рейнджерса». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бетис Гидо Родригес Трансферы футбола - зима 2023
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