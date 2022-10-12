​«Ливерпуль» нацелился на аргентинского полузащитника

Кадровые проблемы вынуждают «Ливерпуль» уже сейчас активно строить планы на трансферную зиму. Как сообщает La Razon, в сферу интересов мерсисайдского клуба попал полузащитник Гидо Родригес из «Бетиса». Отмечается, что испанский клуб будет готов продать 28-летнего аргентинца за 25 миллионов евро.

За «Бетис» Гидо Родригес играет с января 2020 года. За это время полузащитник провёл за испанскую команду 110 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных паса на партнёров.

В среду «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Рейнджерса». Не пропустите текстовую трансляцию.