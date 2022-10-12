​Роналду не согласился с обвинениями ФА

Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (ФА). Напомним, что португальца обвинили в ненадлежащем и/или насильственном поведении. Роналду намерен оспаривать это самое обвинение, что подтвердил на пресс-конференции главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Напомним, что в апреле после матча АПЛ против «Эвертона» Криштиану Роналду выбил телефон из рук подростка. Пострадавшим оказался мальчик, страдающий аутизмом.

В четверг, 13 октября, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Лиги Европы против «Омонии».