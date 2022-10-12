Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный тренер Грэм Сунесс назвал главную проблему «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

«Проблема не в тренерском штабе, а в игроках. Команда очень много ошибается в средней линии. Им нужно немедленно усилить полузащиту. В центре играют возрастные Тьяго, Хендерсон и Милнер. Кейта, как по мне, не дотягивает классом до такого клуба. Эта проблема сильно бросается в глаза», - передает слова специалиста Liverpool Echo.

«Ливерпуль» неудачно проводит первую половину нынешнего сезона. После восьми матчей подопечные Юргена Клоппа занимают лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ.