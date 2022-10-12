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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «На месте Кейна меня бы тошнило от Холанна»

12 Октября 2022 • 10:57 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о звездных нападающих АПЛ Гарри Кейне («Тоттенхэм») и Эрлинге Холанне («Манчестер Сити»).

«Я уверен на все 100%, что Гарри тоже много забивал бы в «Сити». Кейн – прирожденный бомбардир, он действует как хищник в штрафной площади соперника. На его месте меня бы уже просто тошнило от Холанна», - заявил Фердинанд на своем канале в ютубе.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Кейн отметился восемью забитыми мячами в девяти проведенных встречах. В свою очередь Холанн записал на свой счет 15 голов в девяти поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Рио Фердинанд Гарри Кейн Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Прям щас
12 Октября 2022 в 11:24
ой да ничего не больно, курица довольна.
кто-то сидит в саранске или в ленинграде, при этом комментируя матчи АПЛ или Примеры.
и не морщится гг.
"нам нада патписать напа, но сто лямов эта многа". много это для нас, видите ли)
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