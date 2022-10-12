Фердинанд: «На месте Кейна меня бы тошнило от Холанна»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о звездных нападающих АПЛ Гарри Кейне («Тоттенхэм») и Эрлинге Холанне («Манчестер Сити»).

«Я уверен на все 100%, что Гарри тоже много забивал бы в «Сити». Кейн – прирожденный бомбардир, он действует как хищник в штрафной площади соперника. На его месте меня бы уже просто тошнило от Холанна», - заявил Фердинанд на своем канале в ютубе.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Кейн отметился восемью забитыми мячами в девяти проведенных встречах. В свою очередь Холанн записал на свой счет 15 голов в девяти поединках.