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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги отказался от тренерского поста «Вулверхэмптона»

11 Октября 2022 • 23:37 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ноттингем Форест
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15.10 17:00

Испанский специалист Хулен Лопетеги отказался от тренерского поста «Вулверхэмптона», несмотря на слухи о возможном назначении.

По информации BBC, бывший наставник мадридского «Реала», «Севильи» и испанской сборной не займёт тренерское кресло на стадионе «Молинью» из-за состояния здоровья своего отца. Сообщается, что Лопетеги уведомил о своём решении владельца «волков» Джеффа Ши.

Напомним, что на прошлой неделе Хулен лишился работы в «Севилье», которая ужасно начала текущую кампанию. В свою очередь руководство «Вулверхэмптона» уволило Бруну Лаже за проваленный старт сезона в Англии. На данный момент «волки» идут в зоне вылета лишь с шестью баллами после девяти сыгранных матчей.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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