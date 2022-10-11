Испанский специалист Хулен Лопетеги отказался от тренерского поста «Вулверхэмптона», несмотря на слухи о возможном назначении.

По информации BBC, бывший наставник мадридского «Реала», «Севильи» и испанской сборной не займёт тренерское кресло на стадионе «Молинью» из-за состояния здоровья своего отца. Сообщается, что Лопетеги уведомил о своём решении владельца «волков» Джеффа Ши.

Напомним, что на прошлой неделе Хулен лишился работы в «Севилье», которая ужасно начала текущую кампанию. В свою очередь руководство «Вулверхэмптона» уволило Бруну Лаже за проваленный старт сезона в Англии. На данный момент «волки» идут в зоне вылета лишь с шестью баллами после девяти сыгранных матчей.

