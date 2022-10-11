​Мартинелли запросил 200 тысяч в неделю

Габриэль Мартинелли ведёт переговоры с «Арсеналом» о новом контракте. 21-летний бразилец на днях говорил о желании остаться в лондонском клубе. При этом, если верить информации Mail Online, Мартинелли хочет существенного повышения оклада. По данным источника, форвард запросил 200 тысяч фунтов (почти 230 тысяч евро) в неделю. Если «канониры» удовлетворят запросы Габриэля, он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В 11 матчах сезона 2022/2023 Габриэль Мартинелли забил четыре гола и отдал два результативных паса.

«Арсенал» на текущий момент является лидером чемпионата Англии.