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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» не выкупит Артура

11 Октября 2022 • 17:12 Комментировать

«Ливерпуль» не станет выкупать у «Ювентуса» права на полузащитника Артура Мело. Об этом на своём канале в YouTube рассказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» не будет активировать опцию выкупа Артура Мело. Она не является обязательной. Выкупить Артура можно примерно за 37,5 миллиона фунтов. Но главная проблема игрока – травмы. У него слишком много травм», - сказал Романо.

За первую команду «Ливерпуля» Артур Мело отыграл только 13 минут в одном из матчей.

Несколько недель назад сообщалось, что Артур нанял в Англии личных тренеров и диетолога, чтобы произвести впечатление на Юргена Клоппа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Артур Мело
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