Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Испанская Marca говорит о том, что парижский гранд не станет продавать форварда «Реалу», но может быть открыт для трансфера Мбаппе в «Ливерпуль». Летом англичане проявляли интерес к Мбаппе, однако они не смогли конкурировать с «ПСЖ» и «Реалом» по деньгам в контракте.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остаётся большим поклонником Килиана Мбаппе. Тем не менее, вероятность трансфера форварда в мерсисайдский клуб низка. Причина всё та же – финансы. Учитывая трансферную сумму и зарплату, «Ливерпулю» будет сложно бороться за Мбаппе, о чём говорит Givemesport.