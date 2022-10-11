Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«ПСЖ» может продать Мбаппе топ-клубу АПЛ – в Англии оценили вероятность слухи

11 Октября 2022 • 16:36 Комментировать

Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Испанская Marca говорит о том, что парижский гранд не станет продавать форварда «Реалу», но может быть открыт для трансфера Мбаппе в «Ливерпуль». Летом англичане проявляли интерес к Мбаппе, однако они не смогли конкурировать с «ПСЖ» и «Реалом» по деньгам в контракте.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остаётся большим поклонником Килиана Мбаппе. Тем не менее, вероятность трансфера форварда в мерсисайдский клуб низка. Причина всё та же – финансы. Учитывая трансферную сумму и зарплату, «Ливерпулю» будет сложно бороться за Мбаппе, о чём говорит Givemesport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
16:36 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может продать Мбаппе топ-клубу АПЛ – в Англии оценили вероятность слухи
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Кейн прокомментировал слухи о «Баварии»
15:55 · Англия. Премьер-лига
Айуоби интересен многим клубам, но «Эвертон» хочет сохранить игрока
15:47 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Каземиро единственный полузащитник «МЮ», который умеет и хочет защищаться»
15:07 · Россия. Премьер-лига
«Челси» не ведёт переговоров по Захаряну
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Трент и Матип не помогут «Ливерпулю» в ближайшие недели 1
14:51 · Англия. Премьер-лига
​Холанна можно будет выкупить за 200 млн, но есть условие слухи
13:46 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Всё ещё считаю ван Дейка третьим лучшим футболистом в АПЛ»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Матип получил травму во время матча с «Арсеналом»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Казанский назвал обладателя «Золотого мяча» в 2023 году
12:54 · Англия. Премьер-лига
Диаш ни разу не позволил обойти себя на дриблинге в этом сезоне АПЛ
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Маунт пока не могут согласовать новый контракт, но обе стороны сохраняют оптимизм
12:39 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Роналду может сесть в комнате с кем угодно и сказать: «Я лучший игрок всех времен» 1
12:35 · Англия. Премьер-лига
Иммобиле: «Поверьте, Милинкович-Савич на том же уровне, что и де Брёйне»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Считаю Поттера одним из трёх лучших тренеров АПЛ»
Все новости
Рекомендуем