​Кейн прокомментировал слухи о «Баварии»

Нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в последние недели и месяцы слухи связывали с «Баварией». 29-летний англичанин дал комментарий на этот счёт.

«Я сосредоточен на «Тоттенхэме» и стараюсь делать всё возможное ради команды. «Бавария» - это топ-клуб. Но всё моё мнение сконцентрировано на играх «Тоттенхэма» и на попытках приносить команде победы», - сказал Кейн, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Джонатан Вил.

В сезоне 2022/2023 Гарри Кейн забил восемь голов в 12 матчах. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 90 миллионов евро.