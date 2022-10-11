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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанна можно будет выкупить за 200 млн, но есть условие слухи

11 Октября 2022 • 14:51 Комментировать

В последние недели в прессе активно обсуждают пункт о выкупе, прописанный в контракте Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити». Проскакивала информация о том, что для «Реала», интересовавшегося норвежцем летом, прописана особая сумма выкупа.

Как сообщает The Athletic, в действительности содержание пункта о выкупе в контракте Холанна довольно прозаично. В 2024 году выкупить форварда можно будет за 200 миллионов евро. При этом активировать опцию может только иностранный клуб – для представителей Англии пункт не работает. Таким образом, особых условий для «Реала» в трудовом соглашении Холанна не прописано. 

В 13 матчах за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 20 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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