В последние недели в прессе активно обсуждают пункт о выкупе, прописанный в контракте Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити». Проскакивала информация о том, что для «Реала», интересовавшегося норвежцем летом, прописана особая сумма выкупа.

Как сообщает The Athletic, в действительности содержание пункта о выкупе в контракте Холанна довольно прозаично. В 2024 году выкупить форварда можно будет за 200 миллионов евро. При этом активировать опцию может только иностранный клуб – для представителей Англии пункт не работает. Таким образом, особых условий для «Реала» в трудовом соглашении Холанна не прописано.

В 13 матчах за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 20 голов.