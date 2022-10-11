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Казанский назвал обладателя «Золотого мяча» в 2023 году

11 Октября 2022 • 12:59 Комментировать

Популярный футбольный комментатор Денис Казанский поделился мнением о том, кто из футболистов станет обладателем «Золотого мяча» в следующем году.

«Все покажет ЧМ, есть много кандидатов. Например, Холанн. Он за «Манчестер Сити» забил невероятное количество голов. Это может быть следующий обладатель «Золотого мяча», - поведал Казанский в эфире шоу «ОК на связи».

22-летний Эрлинг Холанн присоединился к «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Он был куплен у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне норвежский голеадор забил 20 мячей и сделал три ассиста в 13 матчах «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Денис Казанский Эрлинг Холанн
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