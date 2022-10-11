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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пора ли «Ливерпулю» искать нового тренера: Отставка Клоппа выглядит реальной

11 Октября 2022 • 12:44 Комментировать

Ещё недавно любые разговоры о том, что «Ливерпулю» нужен новый тренер, казались абсурдными. Однако сейчас увольнение Юргена Клоппа не выглядит фантастикой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о судьбе немца.

Пожалуй, главное впечатление от старта сезона в Англии заключается в том, что «Ливерпуль» сломался. Был механизм, а потом сломался. Не потому, что уронили или ударили, а вот просто вышел из строя. Главный вопрос заключается в том, можно ли провести какой-то «точечный» ремонт и продолжить эксплуатацию, или уже проще купить новый. В плане футбола речь о том, можно ли «починить машину» Клоппа или надо брать нового тренера, который будет строить всё заново.

 

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На старте сезона проблемы «Ливерпуля» можно было объяснить большим количеством травм. Однако сейчас у мерсисайдцев нет таких критических проблем, но просто всё сбоит. Ван Дейк не надёжен, Салах не забивает, Александер-Арнольд не в своей тарелке по всем показателям.

На самом деле причину назвать сложно. Едва ли у кого-то есть сомнения в том, что футболисты хорошо готовы физически. Вряд ли идеи Клоппа резко перестали работать. Скорее кажется, что это вопрос психологии, пресыщения. Возможно, игроки «Ливерпуля» после прошлого сезона с проигранными чемпионатом и Лигой чемпионов потеряли веру в себя. Возможно, и сам Клопп в некотором роде устал от этой безумной гонки, от достижения сверхрезультатов, которые в итоге не заканчиваются трофеями.

Сейчас принято говорить, что у Клоппа есть цикл в 7 лет – так было в «Майнце» и дортмундской «Боруссии». Вот сейчас, мол, ситуация повторяется. Однако это выглядит притягиванием за уши. Работа в «Майнце» и «Ливерпуле» по уровню всего слишком сильно различается, чтобы искать в этом параллели.

Руководство «Ливерпуля» оказалось в довольно сложной ситуации. Увольнять тренера, приносившего успех, всегда проблема. Клоппа любят болельщики, которые готовы дать ему время на исправление ситуации. Да и вообще нет уверенности, что немец не выплывет. С другой стороны, чем дольше ждать, тем сложнее будет в этом сезоне добиться попадания в топ-4. Известно же, что очень важно выступать в Лиге чемпионов.

Кроме увольнения своего тренера, надо ещё решить задачу по поиску нового тренера. Однако в этом смысле у «Ливерпуля», кажется, есть прекрасный кандидат. Речь, конечно, о Томасе Тухеле, который в некотором роде является наследником Клоппа. Он здорово унаследовал «Майнц» и «Боруссию», а затем построил самостоятельные успешные проекты в «ПСЖ» и особенно в «Челси». Тухель прекрасно знает требования Премьер-лиги, ему не нужно будет осваиваться. При этом он хочет вернуться к работе как можно скорее, а мотивация отомстить лондонцам может только помочь.

 

Embed from Getty Images
Тухель, конечно, не единственный вариант, но стилистически самый близкий к Клоппу. Любой другой тренер – это уже смена философии игры. Это неплохо, просто это более серьёзная революция. В конце концов это может потребовать основательной трансферной активности, ведь нынешний состав заточен под то, что хотел Клопп. Но тут мы возвращаемся к вопросу о том, готовы ли эти футболисты ещё что-то дать, или они уже не мотивированы настолько, чтобы чего-то добиваться.

В любом случае вряд ли стоит ждать резких шагов от руководства «Ливерпуля». Сейчас очень плотный график, и в этой ситуации надо очень аккуратно подходить ко всем вопросам. Однако в ноябре стартует чемпионат мира, и в эту паузу возможны любые перестановки.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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