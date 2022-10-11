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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинелли выдвинул условие «Арсеналу»

11 Октября 2022 • 09:08 Комментировать

Как информирует The Times, переговорный процесс между бразильским нападающим Габриэлем Мартинелли и лондонским «Арсеналом» продолжается. Об этом рапортуют журналисты The Times.

По сообщениям источника, 21-летний бразильский футболист желает, чтобы «канониры» увеличили его заработную плату более чем в два раза. Согласно условиям действующего контракта, Мартинелли зарабатывает порядка 50 тысяч фунтов в неделю. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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