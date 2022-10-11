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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гимараэс отреагировал на интерес «Реала»

11 Октября 2022 • 08:54 Комментировать

Полузащитник Бруно Гимараэс, который выступает в Английской премьер-лиге за «Ньюкасл», высказался насчет интереса к нему со стороны мадридского «Реала».

«У меня никогда не было сомнений в проекте «Ньюкасла». Всегда мечтал выступать в АПЛ и сейчас получают удовольствие от этого. Фанаты меня любят, я их тоже. Буду продолжать в том же духе, чтобы стать легендой здесь.

«Реал»? Это лучший клуб мира. Мне приятен их интерес. Однако пока это лишь разговоры», - передает слова Гимараэса Chronicle Live.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Гимараэс забил два гола и отдал ассист в шести поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Бруно Гимараэс
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